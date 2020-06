Minister De Jonge: strenger zijn tegen uitsteller coronatest

Wie klachten heeft die aan het coronavirus doen denken, moet niet talmen voor hij of zij zich laat testen. “Ik denk dat we daar een beetje strenger moeten zijn”, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). “Je gaat dan helemaal niet naar je werk, dus tijd zat om naar de GGD te gaan” voor een test.

Sinds maandag kan iedereen die bijvoorbeeld hoest, snottert of benauwd of koortsig is, een afspraak maken voor een coronatest. Dat moet een nieuwe besmetting sneller aan het licht brengen, zodat zieken kunnen worden afgezonderd en het virus niet verder om zich heen kan grijpen. Maar dat is moeilijk zolang het nog dagen duurt voor duidelijk is of iemand is besmet en de GGD de mensen kan waarschuwen die bij de zieke in de buurt zijn geweest, zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu donderdag.

Snellere opsporing

De Jonge is dat met Van Dissel eens. Binnen 24 uur moet de uitslag van de test er zijn, vindt hij. Tot nog toe neemt de GGD daarvoor twee dagen. “Maar dat is misschien nog wel de simpelste van het rijtje” stappen tussen het moment dat iemand klachten krijgt en de opsporing van mogelijke andere besmette personen, benadrukt de minister. Hij gaat met de GGD’en praten hoe de tijd die dat vergt zoveel mogelijk kan worden bekort. Maar hij wil niet simpelweg een “bestelling” doen. “De GGD heeft ook niet alles zelf in de hand.”

Kantooruren

De telefonisten van de GGD krijgen volgens De Jonge geregeld van mensen die een coronatest willen afspreken te horen dat het pas dagen later schikt. Terwijl “je ook onder kantooruren tijd hebt om je te testen” als je klachten hebt. Dan mag je toch niet naar je werk, onderstreept hij. (ANP)