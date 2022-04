Minister Helder geeft startsein opleidingen voor mensen met beperking

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft maandag de officiële start gegeven voor de brancheopleidingen voor mensen met een beperking. “Deze start past bij mijn ambitie om het afgeronde programma Volwaardig Leven nu concreet te gaan invullen. We moeten dit potentieel pakken, want de urgentie op de arbeidsmarkt is groot”, aldus de minister.

Het afgelopen jaar heeft de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van VWS drie nieuwe praktijkgerichte brancheopleidingen ontwikkeld. Deze erkende opleidingen – Assistent Facilitair, Groen en Logistiek – worden in samenwerking met het ministerie van VWS, de LFB, de VGN, het bedrijfsleven en ghz-organisaties verzorgd en moeten de overstap naar bijvoorbeeld een mbo-vervolgopleiding of een betaalde baan bevorderen.

Subsidie

Dit jaar zijn honderd studenten begonnen aan hun opleiding. Deze maand nog eens veertig. Dat groeit stapsgewijs uit tot een groep van 450 studenten, voor wie subsidie is verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie is voor zorgaanbieders van dagbesteding een stimulering om de opleidingen mogelijk te maken. De nieuwe opleidingen worden volgens Helder succesvol als zoveel mogelijk mensen met een beperking ermee starten. “Dat is geen makkelijke opgave.”

De Academie voor Zelfstandigheid liet samen met de VGN en de LFB aan de minister weten dat er inderdaad nog veel werk aan de winkel is. Het 100.000 banenplan is door de private sector inmiddels voor bijna driekwart ingevuld. “De overheid, die zelf ook 25.000 betaalde banen voor mensen met een beperking wil invullen, is tot nu toe niet verder gekomen dan een kwart van die ambitie”, aldus de VGN. Zorg daarom ervoor dat de verbazing vermindert, bepleit ervaringsdeskundige en LFB-directeur Ellis Jongerius. “Er is geen organisatie waar je géén mensen met een beperking kunt inzetten. Ik zie ook hier veel potentie en goede wil.”