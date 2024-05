Minister Helder: verplichte registratie cliëntprofielen wijkverpleging is van de baan

De verplichte registratie van cliëntprofielen in de wijkverpleging per 2025 gaat voorlopig in de koelkast. Het experiment met de cliëntprofielen gaat wel door. Dat heeft demissionair minister Conny Helder van VWS op 29 mei aangekondigd in de Tweede Kamer. “Als we stoppen met het experiment, dan zij we weer terug bij af.”

De minister deed de aankondiging in het tweeminutendebat over wijkverpleging op 29 mei. Ze reageerde op een ingediende motie van NSC-Kamerlid Agnes Joseph over cliëntprofielen. De motie is mede ondertekend door de PVV.

Motie NSC en PVV

NSC en PVV roepen in de motie de minister op om de registratie van de cliëntprofielen in de wijkverpleging niet te verplichten per 1 januari 2025. Volgens Joseph zijn niet alle aanbieders positief over dit plan. Bovendien ontbreekt bewijsvoering of de cliëntprofielen wel leiden tot minder registratielast. Ook is nog niet aangetoond of de cliëntprofielen helpen bij het realiseren van beter passende zorg en of ze wel goedkoper zijn.

Aanwijzing aan NZa

Om de verplichting van de registratie van cliëntprofielen eraf te halen, moet de minister een zogeheten ‘voorhangprocedure’ voor 1 juli afronden. Dat betekent dat minister Helder de NZa een aanwijzing moet geven en de Eerste en Tweede Kamer krijgen een zogeheten ‘voorhangbrief’. Het parlement moet voor 1 juli instemmen met de plannen. “Dan is alles netjes geregeld voor 1 juli”, aldus Helder.

Minister Helder en NZa

De minister is bij het schrappen van de verplichting niet over een nacht ijs gegaan. Eerder had de NZa aangegeven dat verplichte registratie van cliëntprofielen een randvoorwaarde is voor het slagen van het experiment met cliëntprofielen. Maar na uitgebreide gesprekken met de NZa de afgelopen weken is de minister met de NZa tot andere inzichten gekomen. “Ik heb gemerkt dat die verplichting heel zwaar ligt en die haal ik er daarom vanaf.”

Verzet tegen verplichte registratie

De afgelopen maanden is er groeiend verzet tegen de verplichte registratie van cliëntprofielen. Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland, de grootste aanbieder van wijkverpleging, ziet de cliëntprofielen al jaren als een bedreiging voor de wijkverpleging. Daarnaast is er een burgerinitiatief dat ruim 9.300 handtekeningen heeft verzameld. Ook gezondheidswetenschapper Nicole Koster, die promoveert op doelgroepen en zorgzwaarte, heeft kritische kanttekeningen geplaatst.

Experiment cliëntprofielen

Volgens Helder is het is mogelijk om door te gaan met het experiment cliëntprofielen, mits de aangesloten partijen doorgaan met het aanleveren van data. Helder: “Die roep ik daarom op om hiermee door te gaan.”

Integrale tarieven wijkverpleging

Doorgaan met het experiment cliëntprofielen is noodzakelijk om de bekostiging via het integrale tarief wijkverpleging in stand te houden, benadrukt Helder. “De integrale bekostiging maakt onderdeel uit van het experiment met cliëntprofielen. Stoppen met het experiment cliëntprofielen betekent ook stoppen met de integrale tarieven, waar 95 procent van de aanbieders, ook Buurtzorg, van gebruikmaakt. Dan zijn we weer helemaal terug bij af.”