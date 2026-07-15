Minister maakt KPI’s in plaats van ‘claw back’-regeling om geld zorgfraude terug te halen  

De minister van Langdurige Zorg, Mirjam Sterk, kan moties waarin Kamerleden vragen om het terugvorderen van zorggeld waarmee gefraudeerd is, niet uitvoeren omdat onduidelijk is hoe groot de omvang van de zorgfraude precies is. Ze maakt wel KPI’s om te meten hoe vaak controles worden uitgevoerd.

Kamerleden Bushoff (GL-PvdA), Van Dijk (CDA), Van Brenk (50Plus), Kostíc (PvdD), El Abassi (DENK), Bikker (CU), Coenradie (JA21) en Claassen (PVV) hebben de minister gevraagd een doelstelling op te nemen in de VWS-begroting waarmee ten minste 1 procent van het totaalbedrag aan zorgfraude wordt behouden voor de zorg. In een andere motie vragen Kamerleden Bushoff (GL-PvdA) en Tielen (VVD) om een wettelijke ‘claw back’-regeling zodat bij fraude, wanbestuur en onterecht uitgekeerde winsten in de zorg zorggeld teruggevorderd kan worden.

Schatting

Onmogelijk, stelt de minister, omdat verschillende onderzoeken hebben laten zien dat de omvang van zorgfraude niet goed vast te stellen is. De 10 miljard waarnaar vaak gerefereerd wordt, is een schatting van het Openbaar Ministerie en niet echt goed onderbouwd. Om deze, toch wel bureaucratische reden, kan er volgens de minister ook geen procentuele berekening zijn.

Verdwenen

De minister zegt ook dat de trajecten om geld terug te krijgen ingewikkeld zijn en dat het geld vaak al is verdwenen of moeilijk te traceren.

Nieuwe wet

De Kamerleden vinden dat bestaande manieren om geld terug te krijgen nu tekortschieten. De minister wijst op de Nederlandse Zorgautoriteit die als toezichthouder manieren heeft om geldsommen terug te vorderen en boetes op te leggen. Alleen het terugvorderen van uitgekeerde winsten kan nog niet. De mogelijkheden daarvoor gaat de minister uiteenzetten in een nog te verschijnen Kamerbrief over de Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz).

Indicatoren

De minister gaat nu prestatie-indicatoren, ook wel KPI’s, maken. Het gaat dan om indicatoren als: terugvorderingen, voorkomen schade en stopgezette onrechtmatige declaraties. Daarnaast moeten er indicatoren komen die gaan over de intensivering van het toezicht, samenwerking tussen partijen, het aantal signalen, controles, interventies en opsporingsonderzoeken.