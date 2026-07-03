Kabinet wil maximum aan winstuitkeringen in de zorg

Winstuitkeringen in de zorg moeten worden beperkt als het aan het kabinet ligt. Het kabinet ging vrijdag in de ministerraad akkoord met een voorstel om voortaan nog een bepaald percentage van de investering uit te mogen keren als winst. Later in het jaar komt duidelijkheid over de hoogte van het percentage. Dat wordt nu nog onderzocht.

Het voorstel is een aanvulling op eerdere maatregelen om zorgfraude tegen te gaan en moet nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. In de Tweede Kamer wordt al lang gevraagd om iets te doen aan zorgfraude. Jaarlijks verdwijnt ongeveer 10 miljard euro door fraude. Het kabinet wil ongeveer 10 miljard euro bezuinigen, waardoor meerdere oppositiepartijen eerder zeiden: bestrijd de fraude, dan zijn bezuinigingen niet nodig.

Kwaadwillende bedrijven

Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) denkt dat het beperken van winstuitkeringen ervoor kan zorgen dat kwaadwillende bedrijven en investeerders die puur op winsten uit zijn de zorg minder aantrekkelijk vinden. Momenteel is er geen maximale winstuitkering, waardoor bedrijven ook als ze slechte zorg leveren hoge winsten kunnen uitkeren.

“Er zijn aanbieders die misbruik maken van gemeenschapsgeld om zichzelf financieel te verrijken. Dat is onacceptabel”, aldus de CDA-minister. “Er mag geen plaats zijn voor malafide aanbieders of investeerders die alleen maar op dikke winsten uit zijn.”

De maatregel geldt voor verzekerde zorg en jeugdhulp. Die zorg wordt vergoed door een zorgverzekeraar. Zorgaanbieders die geen vergoede zorg leveren, mogen nog wel hogere winsten uitkeren. (ANP)