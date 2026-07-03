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Almere wil hardere aanpak zorgfraude na 58 meldingen

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De gemeente Almere heeft in de jaren 2024 en 2025 in totaal 58 meldingen ontvangen over zorgfraude en zorgcriminaliteit. Dat blijkt uit een raadsbrief van het college van Burgemeester en Wethouders, meldt Omroep Flevoland.

De signalen variëren van spookzorg en de inzet van ongeschoold personeel tot misbruik van cliënten, drugsproblematiek en geweld bij onder meer beschermd wonen en pgb-constructies.

Strengere aanpak

Volgens het zittende college is een koerswijziging dringend noodzakelijk. Uit een recente gemeentelijke analyse blijkt dat een strengere aanpak moet voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders voet aan de grond krijgen. Vorig jaar constateerde de gemeente al dat meer dan de helft van de gecontroleerde aanbieders niet aan de kwaliteitseisen voldeed.

Om misstanden effectief te bestrijden, zijn drie beleidsscenario’s uitgewerkt. Het nieuwe college zal moeten beslissen welke aanpak het meest haalbaar is, aangezien een structurele financiële dekking vooralsnog ontbreekt.

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Meer over:Fraude

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