Minister: zorg krijgt echt geen uitzondering op zzp-regels

Aanleiding voor de vragen van DENK-Kamerlid El Abassi, was berichtgeving over de afname van zzp’ers in de zorgsector sinds de wetgeving wordt gehandhaafd. Volgens minister Bruijn viel een afname van zzp’ers te voorzien: ook in de zorg is er sprake van schijnzelfstandigheid. En dat is wat de wet wil tegengaan. Volgens de minister betekent een afname van het aantal zzp’ers niet dat er minder mensen in de zorg werken. Ze kunnen ook voor een andere overeenkomst gekozen hebben, zoals loondienst.

Arbeidsovereenkomst

“Voor zover de afname van het aantal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zzp’ers in deze sectoren daadwerkelijk betekent dat er minder schijnzelfstandigen werkzaam zijn in deze sectoren, vindt het kabinet dat in beginsel een positieve ontwikkeling”, schrijft Bruijn. “Het is echter nog te vroeg om een oordeel te geven over de in het artikel1 genoemde percentages. Zo is het bijvoorbeeld niet bekend of het hier (vooral) gaat om een afname van het aantal schijnzelfstandigen. Ook is onbekend hoeveel mensen de sector hebben verlaten, dan wel in de thuiszorg en kinderopvang aan het werk zijn gegaan op basis van een andere overeenkomst, bijvoorbeeld een arbeids- of uitzendovereenkomst.”

Flexibele schil

Volgens Bruijn hoeft de kwaliteit of continuïteit van zorg ook niet in het geding te komen door afname van het aantal zzp’ers. “De continuïteit van zorg (en kinderopvang) is primair de verantwoordelijkheid van werkgevers. Om de continuïteit van de zorg en opvang te borgen, moet de sector inzetten op goed werkgeverschap en op de transitie naar meer loondienstverbanden. Dat geldt ook voor de inrichting van een flexibele schil, waarbij gedacht kan worden aan regionaal werkgeverschap of het werken met flexibele contracten. De ministeries van VWS en SZW zijn reeds langere tijd bezig om de sector verder te ondersteunen en faciliteren bij de transitie naar meer loondienstverbanden en manieren om een flexibele schil te creëren. Zo is er op 14 juni 2024 een Beleidsbesluit gepubliceerd dat inzichtelijk maakt op welke manieren personeel btw-vrij kan worden uitgeleend. Een aantal van deze opties wordt verder uitgewerkt in nauwe afstemming met het veld.”

Geen uitzondering

Hoewel de zorgsector door VWS wordt ondersteund bij het omzetten van zzp-inzet naar andere verbanden, krijgt de zorg vooralsnog geen uitzondering op de handhaving. “Hierover hebben mijn voorgangers het afgelopen jaar al uitgebreid gesproken met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ook met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane. Daarbij is steeds geconcludeerd dat we niet zullen werken met uitzonderingen, omdat wij dat juridisch onhoudbaar, voor de uitvoering onhaalbaar en beleidsmatig onwenselijk vinden. Zeker uit oogpunt van rechtsgelijkheid tussen sectoren. Daarnaast zijn wij van mening dat het terugdringen van schijnzelfstandigheid bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ik hecht er tevens aan om te benadrukken dat autonomie ook binnen een arbeidsovereenkomst zeer goed mogelijk is. Het is aan werkgevers en werknemers om hierover afspraken te maken”, aldus de minister.