Ministerraad stemt voor regionale samenwerking jeugdzorg

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Blokhuis over de specialistische jeugd-ggz.

Decentralisatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdzorg: gezinsondersteuning, jeugdbescherming, jeugdreclassering. Ook gespecialiseerde jeugd-ggz valt sinds de decentralisaties onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Maar de beschikbaarheid van deze specialistische zorg moet beter. Vooral complexe hulpvragen blijven liggen en gemeenten opereren te individualistisch op dit gebied. Samenwerking tussen gemeenten is onvoldoende, concludeerde de inspectie deze week.

Wetsvoorstel

Daarom maakte staatssecretaris Blokhuis van VWS een wetsvoorstel waarin gemeenten verplicht worden om regionaal samen te werken. Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen stemde de ministerraad in met dit wetsvoorstel.

Verplichte samenwerking

Als de nieuwe Tweede Kamer ook instemt met de wetswijziging, worden gemeenten verplicht een regiovisie op te stellen met daarin een duidelijk beeld van de zorgvraag in de regio en hoe zij die zorg gaan organiseren. Ook moet daarin aandacht zijn voor de aanpak van wachtlijsten en moeten gemeenten afspraken maken over hoe ze omgaan met ingewikkelde casuïstiek. Daarnaast moeten gemeenten, die dat nog niet hebben, een regionale entiteit oprichten die verantwoordelijk wordt voor de inkoop van specialistische zorg op regionaal niveau. Het wetsvoorstel sluit aan bij de norm voor opdrachtgeverschap die de gemeenten zelf hebben ontwikkeld.

Financiële bedrijfsvoering

Het wetsvoorstel stelt ook eisen aan de financiële bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders. Het toezicht op deze eisen wordt uitgewerkt in een apart wetsvoorstel.

Rechtspositie gesloten jeugdhulp

Tegelijkertijd heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel over de rechtspositie van de gesloten jeugdzorg. Daarin worden de rechten van jeugdigen verstevigd. Onder andere is het separeren van kinderen in een kale separeercel niet meer toegestaan volgens deze nieuwe wet. Kinderen van 12 jaar en ouder mogen alleen nog in kindvriendelijke ruimtes tijdelijk afgezonderd worden als sprake is van een noodsituatie.

Tweede Kamer aan zet

Het is nu aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel op hun agenda te zetten, te bespreken en erover te stemmen.