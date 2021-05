Mkb’ers in de zorg boekten meer winst in 2020

Mkb-ondernemingen in de zorg hebben in 2020 meer winst en omzet geboekt, maar per deelgebied zijn de verschillen groot. Zo hadden tandartsen een moeilijk 2020 door de coronapandemie, maar draaiden huisartsen juist meer winst. Dit blijkt uit cijfers van accountantsbureau SRA.

De cijfers over de zorg gaan vooral over aanbieders in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, tandartsen en verloskundigen. De meeste organisaties hebben een tot twaalf voltijdsbanen. De cijfers zijn onderdeel van een grootschalige cijferanalyse van in totaal 360.000 jaarrekeningen van Nederlandse mkb-bedrijven.

Winstgroei

In totaal bedroeg de winstgroei van mkb-ondernemingen in de zorg 10,5 procent in 2020. Ruim 45 procent van de zorgondernemers zag de winst afnemen en bij 14 procent daalde de winst zelfs meer dan 50 procent. Aan de andere kant steeg de winst bij een kwart van de ondernemers met meer dan 50 procent. Hoeveel ondernemingen verlies maakten, is niet duidelijk. Volgens Leonie Derksen van SRA wisten ondernemingen de winst op peil te houden door onder meer steunmaatregelen van de overheid voor extra kosten.

Personeelskosten

De totale personeelskosten liepen ondertussen flink op, net als in eerdere jaren. Zorgondernemingen waren in 2020 8 procent meer kwijt aan het personeel. In 2019 stegen de personeelskosten met eenzelfde percentage. De loonkosten, een onderdeel van de totale personeelskosten, stegen met 10 procent. In andere sectoren daalden de personeelskosten vooral, hoewel deze post ook werd vertekend door de NOW-steun die in mindering werd gebracht op de personeelskosten.

Tandartsen

Vooral alternatieve zorgverleners en tandartsen kenden een moeilijk 2020 door de pandemie. Beide subsectoren behandelden minder mensen vorig jaar. Huisartsen kenden een goed jaar en ook fysiotherapeuten wisten hun resultaten op peil te houden. De extra kosten die huisartsen moesten maken voor beschermingsmiddelen werden volgens SRA veelal gedekt door de eenmalige vergoeding van 10 euro per patiënt in april 2020.

Volgens SRA is de financiële positie van mkb-ondernemingen in de medische zorg niet veranderd door de coronapandemie. Het percentage ondernemingen dat kan voldoen aan de financiële verplichtingen komt uit op 89,4 procent, hoger dan het gemiddelde in de rest van het mkb.

Uitgestelde zorg

Donderdag meldde Zorgverzekeraars Nederland dat uitgestelde zorg gewoon wordt gefinancierd. Zorgverleners zouden zich geen zorgen hoeven te maken over de kosten. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) heeft in samenspraak met zorgorganisaties een plan opgesteld om de achterstand van de afgelopen maanden in te halen. Het kan nog wel tot volgend jaar duren voordat ook minder spoedeisende zorg is ingehaald.