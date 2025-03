Geen besmettelijke ziekte bij man die zich meldde in Heemskerk

Volgens het LUMC zijn allerlei onderzoeken uitgevoerd. “Er bleek geen sprake te zijn van een besmettelijke ziekte.” De Veiligheidsregio Kennemerland geeft aan dat malaria goed behandelbaar is met pillen. Malaria wordt overgedragen door de malariamug. “Het is niet besmettelijk, niet overdraagbaar van mens op mens.”

Nadat de man donderdagmiddag de huisartsenpost was binnengegaan, werd de straat afgezet, de praktijk afgesloten en werden vijf mensen die in de praktijk contact met hem hadden gehad in quarantaine geplaatst. Zij mochten donderdagavond laat weer naar huis. “Ze waren niet in contact gekomen met vocht of bloed, dus ze waren al niet besmet geraakt”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Nu het blijkt dat het gaat om malaria, is zeker dat er geen gevolgen zijn voor deze vijf mensen, aldus de zegsman. “Er was wel enige zorg over of het lassakoorts was, de man kwam uit een tropenland.”

Besmetting met het lassavirus, dat lassakoorts veroorzaakt, gebeurt in Nederland via besmette lichaamsvloeistoffen zoals bloed en ontlasting. Lassakoorts komt vooral voor in delen van het westen van Afrika. De ziekte is de afgelopen veertig jaar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) drie keer vastgesteld bij mensen in Nederland. Zij hadden het in het buitenland opgelopen. In november 2019 overleed een tropenarts die met lassakoorts was opgenomen in het LUMC.

Dat het om malaria gaat, noemt de woordvoerder van de veiligheidsregio goed nieuws. “We hebben vroegtijdig opgeschaald, zodat we multidisciplinair alle mensen aan boord hadden, van brandweer, politie, ambulance en bevolksingszorg. De huisarts heeft goed gehandeld, de man was echt erg ziek. In dit soort gevallen loopt je liever voor de meute uit in plaats van erachteraan.” (ANP)