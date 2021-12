Monique Cremers nieuwe voorzitter Amsta

“De Zorgcirkel laat haar met pijn in het hart gaan maar gunt haar deze mooie stap in haar loopbaan”, zegt Ruud Vreeman, voorzitter van de raad van toezicht van De Zorgcirkel. Cremers vormde met Ronald Buijs sinds 2016 de raad van bestuur. “Met haar persoonlijke en toegewijde manier van werken heeft zij een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van de doelstellingen van De Zorgcirkel. Altijd startend vanuit de behoefte en in verbinding met vele mensen binnen en buiten de organisatie. We gaan haar missen, als bestuurder en als mens.”

Amsta

Samen met Vincent van Rijswijk zal Cremers het bestuur van Amsta vormen. Amsta is gevestigd in Amsterdam en heeft dertig locaties voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Cremers volgt Petra van Dam op die per 1 januari afscheid neemt.

Ervaren

Dineke ten Hoorn Boer, voorzitter raad van toezicht van Amsta: “We zijn verheugd dat we Monique welkom mogen heten. Een ervaren bestuurder met een echt zorghart die zich wil inzetten voor onze cliënten en medewerkers in ons mooie, diverse Amsterdam.”

Eervol

Cremers: “Ik vind het eervol om het bestuur van Amsta te versterken en kijk ernaar uit om met Vincent van Rijswijk en alle andere collega’s samen verder te werken aan goede zorg en werkplezier!”