Mpox-vaccin van Bavarian Nordic goedgekeurd voor jongeren

Topman Paul Chaplin van de Deense farmaceut verwacht dat het oordeel van de EMA helpt bij het beter beschikbaar maken van het vaccin in zwaar getroffen landen in Afrika. Beslissingen van de Europese toezichthouder gelden formeel niet voor landen buiten de Europese Unie, IJsland Noorwegen en Liechtenstein. Maar Afrikaanse landen kunnen goedkeuringen van de EMA wel gebruiken om zelf sneller tot een oordeel te komen.

Internationale noodsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelde een recente uitbraak van mpox in Afrikaanse landen als internationale noodsituatie. Het merendeel van de besmettingen treft kinderen onder de 15 jaar, meldden Afrikaanse gezondheidsautoriteiten eerder. In de VS mochten tieners onder de 17 al worden ingeënt met het mpox-vaccin.

CEPI

Bavarian Nordic bereidt ook klinisch onderzoek voor om te kijken hoe effectief het vaccin is bij kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud. Een deel van het geld daarvoor komt van CEPI, een coalitie van overheden en private investeerders die de ontwikkeling wil versnellen van vaccins tegen opkomende infectieziekten. (ANP)