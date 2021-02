mProve-netwerk verrijkt met Noordwest Ziekenhuisgroep

Binnen mProve staan drie hoofdthema’s centraal: Connected Care, Data Analytics en Merkbaar Beter. Noordwest Ziekenhuisgroep sluit hier inhoudelijk goed bij aan, net als op de gebieden: antistolling, calamiteiten, laaggeletterdheid en het ontregelen van de zorg. “Op al deze gebieden kunnen ze kennis en ervaring inbrengen en halen binnen mProve. Noordwest is dus van grote toegevoegde waarde voor het samenwerkingsverband. Samen zijn we slimmer en sneller en kunnen we beter inspelen op de veranderende gezondheidszorg”, aldus Jan Harm Zwaveling, voorzitter mProve en voorzitter raad van bestuur Máxima MC op de website van NWZ.

Hoge ambitie

Noordwest Ziekenhuisgroep laat weten verheugd te zijn over de toetreding tot mProve. “Noordwest is een organisatie met een hele hoge ambitie. We lopen graag voorop als het gaat om het introduceren van nieuwe onderzoeksmethodes, technieken en behandelmethoden. Samen de zorg beter maken, dat is waar wij voor staan. We hebben de overtuiging dat door de samenwerking binnen het netwerk van mProve, we nog duidelijker het verschil kunnen maken. Voor de zorg, voor onze patiënten én voor onze medewerkers”, aldus Stefan Kroese, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep.

Zeven topklinische ziekenhuizen

Na toetreding van Noordwest bestaat het mProve netwerk uit zeven ambitieuze en innovatieve topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima MC (Veldhoven), Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar en Den Helder), Rijnstate (Arnhem) en Zuyderland MC (Heerlen en Sittard-Geleen).