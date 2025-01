MSB en bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis aan één ‘overlegtafel’

Het medisch-specialistisch bedrijf (MSB) en de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) in Dordrecht zitten vanaf nu samen aan één ‘overlegtafel’. Dit betekent in de praktijk dat thema’s die belangrijk zijn voor beide partijen gezamenlijk worden besproken tijdens dit bestuurlijk overleg.

Om daar vervolgens ook samen een besluit over te nemen. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Efficiënter

“Op deze manier liggen alle belangen in één keer op tafel en kunnen we een onderwerp gelijk vanuit alle invalshoeken belichten”, verduidelijkt Nicole Stolk, bestuursvoorzitter van het ASz. Daarnaast is het ook efficiënter: “Voorheen bespraken de besturen het eerst zelfstandig om vervolgens met elkaar te overleggen vanuit vooraf ingenomen standpunten. Die eerste stap slaan we nu over. We vormen nu gezamenlijk een mening door alle standpunten ook samen af te wegen.”

Maximaal samenwerken

“Door dit besluit doen we nog een stapje extra en gaan we eigenlijk maximaal samenwerken”, zegt Otto Elgersma, voorzitter MSB. “We hebben komende tijd te maken met uitdagende thema’s, zoals de samenwerking met Rivas, maar ook het werven en behouden van gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast moeten we aan de slag met het strategisch huisvestingsplan en willen we aan de vereiste volumenormen voor de diverse vakgebieden voldoen. Daarom is het belangrijk dat we hier gezamenlijk in optrekken. Het gaat daarbij om het maken van zorgvuldig afgestemde en afgewogen keuzes, maar ook over de uitvoering daarvan.”