Oncologienetwerk ONZ concentreert operaties voor longkanker

Patiënten met longkanker die een operatie nodig hebben, worden vanaf nu in Medisch Spectrum Twente (MST) geopereerd door chirurgen uit de verschillende ziekenhuizen van het oncologienetwerk ONZ. Het gaat om ongeveer 120 ingrepen per jaar. De onderzoeken, afspraken met de arts en niet-operatieve behandelingen blijven, waar mogelijk, plaatsvinden in het ziekenhuis dicht bij de patiënt.

Naast MST bestaat het netwerk uit ziekenhuis Saxenburgh, SKB Winterswijk en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Eerder dit jaar werd bekend dat patiënten met endeldarmkanker geopereerd worden in ZGT.

Hoog-complexe zorg

Door deze hoog-complexe zorg te concentreren, kunnen patiënten in het verzorgingsgebied van MST, Saxenburgh, SKB en ZGT dicht bij huis behandeld blijven worden. De samenwerking in de regio speelt hierbij een belangrijke rol. Artsen stemmen hun beleid op elkaar af en werken intensief samen, waardoor patiënten in elk ziekenhuis binnen het netwerk op dezelfde, hoogwaardige manier worden behandeld.

Door operaties, zoals bij longkanker en endeldarmkanker, op één locatie uit te voeren, bouwen gespecialiseerde behandelteams meer ervaring en expertise op. Ze voeren deze complexe, technische ingrepen vaker uit, wat bijdraagt aan de kwaliteit en efficiëntie van zorg.

Landelijke eisen

Bovendien helpt deze aanpak om te voorkomen dat deze zorg uit de regio verdwijnt en patiënten daardoor verder moeten reizen. Het netwerk wil hiermee anticiperen op de landelijke eisen die hieraan ten grondslag liggen.

ONZ netwerk werd in 2023 opgericht vanuit bestaande samenwerkingen. Het doel van het netwerk is om samen sterk te staan in de veranderingen de komende jaren binnen de oncologische zorg. Onderdeel van deze samenwerking is concentratie van complexe oncologische interventies. De partijen willen ervoor zorgen dat mensen in de regio toegang houden tot een zo volledig mogelijk aanbod van oncologische zorg.