MUMC+ en Annadal Kliniek openen polikliniek cardiologie

Vanaf 15 oktober kunnen huisartsen patiënten met cardiologische klachten doorverwijzen naar de Annadal Kliniek voor ECG of bloedonderzoek. “Door kleinschaligheid en efficiënte processen kan de wachttijd bij Annadal Kliniek worden teruggebracht naar maximaal 3 werkdagen ten opzichte van twee weken in het MUMC+”, stellen de samenwerkende organisaties.

Derdelijnszorg

Door zorg te leveren in de Annadal Kliniek komt er capaciteit vrij in het Hart+Vaat Centrum van het MUMC+. Die wordt benut voor de uitbreiding van de derdelijnszorg, de zorg bij complexe of zeldzame aandoeningen.