Na dreigend faillissement schrijft Ikazia weer zwarte cijfers

Het Ikazia Ziekenhuis stond in 2022 op de rand van een faillissement. Het ziekenhuis had over 2020 en 2021 zo’n 13,7 miljoen euro verlies geleden, voldeed bij lange na niet aan de belangrijkste ratio’s en de liquiditeit was te laag. “Ikazia is afhankelijk van de bereidwilligheid van de banken om de financiering te continueren en van de verzekeraars om tijdelijke financiering en aanpassing van de contractvoorwaarden te realiseren”, schreef accountant BDO in een bijlage. “Het was echt kantje boord voor Ikazia. We zijn langs de afgrond gegaan”, vertelde ad interim-bestuurder Rik Riemens, eerder aan Skipr.

Hardheidsclausule

Ikazia kwam vorige zomer onverwacht in de financiële problemen, omdat het te weinig vergoeding voor covidzorg in 2020 ontving. Door nieuwbouw in 2019 stelde de commissie Hardheidsclausule een zeer ongunstige vergelijking vast voor compensatie van de coronakosten. De trotse nummer 1 van de BDO-benchmark in 2019 viel van zijn voetstuk en kwam daardoor in acute geldproblemen. Huisbankier ING dreigde in de zomer een stop te zetten op het rekening-courantkrediet en de lening van 17,5 miljoen euro.

Reddingsboei

Het Ikazia ziekenhuis heeft met haar medewerkers hard gewerkt aan een herstelplan. Daarin was een grote rol voor zorgverzekeraars en banken weggelegd, die met voordeligere afspraken en tarieven zouden komen. In december 2022 werd een akkoord met zorgverzekeraars bereikt voor de periode 2022 tot en met 2024.

De zorgverzekeraars en banken eisten van Ikazia wel een aantal “pijnlijke, interne” maatregelen, aldus het ziekenhuis. Deze maatregelen zijn vertaald in zestien concrete projecten die eind 2022 en in 2023 van start zijn gegaan. Zo moest een verpleegafdeling sluiten. Deze medewerkers werken nu op andere afdelingen in het Ikazia Ziekenhuis. Ook de intensieve care (IC) is gereduceerd. “Maar wordt in 2023 samengevoegd met de cardio care unit, waarmee op termijn beide teams als één geheel kunnen functioneren als het gaat om de intensieve zorg van (hart)patiënten”, aldus het ziekenhuis. Bovendien moet Ikazia miljoenen euro’s per jaar besparen met onder andere reductie van het ziekteverzuim en door scherper in te kopen.

Financieel gezond

Door hogere productie in 2022 ten opzichte van 2021 en door betere tariefafspraken met zorgverzekeraars, heeft Ikazia vorig jaar 220,5 miljoen euro omzet gedraaid. Dit is 20,8 miljoen euro (10 procent meer) dan in 2021. Het belangrijkste deel van de omzet, zo’n 95 procent, is behaald door het verlenen van medische zorg. Daarnaast is 10 miljoen euro aan subsidies verkregen, wat een belangrijke bijdrage aan de omzet is.

Het ziekenhuis draaide zo’n 7,4 miljoen euro winst. Deze wordt onder meer besteed aan de vernieuwing van de intensive cares (IC’s). Met zorgverzekeraars is voor 2023 een vaste aanneemsom afgesproken. “Dit leidt tot een stabiel inkomen wat niet afhankelijk is van de gerealiseerde productie.” Door efficiencyverbeteringen in operationele processen en inkoop materialen, komt het nettoresultaat voor 2023 naar verwachting in de begroting uit op 4 miljoen euro.

Nieuwe organisatiestructuur

Omdat de organisatie- en managementstructuur niet optimaal is, gaat ook de organisatorische indeling op de schop. Het Ikazia Ziekenhuis wil een flexibele organisatie met meer decentrale aansturing en dokters in de duale leiding. Dit project betreft een nieuwe invulling van het managementteam en twee nieuwe bestuurders in vaste dienst. Ook wijzigt het bestuur. Eind mei 2024 verwacht bestuursvoorzitter Rob Kievit met pensioen te gaan. Ad interim-bestuurder Rik Riemens vertrekt begin 2024. Het nieuwe bestuur krijgt een nieuwe samenstelling: een voorzitter met het profiel bedrijfsvoering en een lid met het profiel zorg. “Hiermee wordt meer accent gelegd op de zakelijke doelen van Ikazia”, aldus het ziekenhuis.