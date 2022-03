Ikazia boekt verlies van 5,2 miljoen en wacht op oordeel over extra steun

Het Ikazia ziekenhuis heeft een verlies van 5,2 miljoen moeten boeken over 2020. Het ziekenhuis heeft voor een bedrag van 4,5 miljoen een beroep gedaan op de hardheidsclausule, maar een oordeel over toekenning wordt pas later deze maand verwacht. Dit is te laat om nog mee te nemen in de jaarcijfers voor 2020, die eind februari gepubliceerd zijn en daardoor moet Ikazia rode cijfers schrijven.

Door uitblijven van de compensatie voldoet Ikazia niet meer aan de financieringsconvenanten van BNG. Hiervoor heeft de bank een vrijstelling afgegeven tot 1 juli 2022. Aan de afgesproken convenanten van ING voldoet het ziekenhuis nog wel, maar extra compensatie voor zowel 2020 als 2021 is nodig om binnen de kredietlimieten te blijven van de huisbankier. Uit gesprekken met banken en de grootste verzekeraar maakt Ikazia op dat er vertrouwen is in het ziekenhuis en dat er eventueel steun is als dat nodig zal zijn.

Vangnet

De hardheidsclausule waar Ikazia een beroep op heeft gedaan fungeert als vangnet in de coronasteunregeling. Wanneer blijkt dat de reguliere regeling niet genoeg financiële steun biedt voor een instelling, kan met een beroep op de hardheidsclausule alsnog worden gepleit voor meer compensatie. Ziekenhuizen die het niet eens kunnen worden met de verzekeraars kunnen de situatie voorleggen aan een commissie met vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, NFU en NVZ. Ikazia heeft eind januari met de commissie gesproken.

Ikazia gaat ervanuit alsnog compensatie te krijgen en verwijst in de jaarrekening naar de belofte die in het voorjaar van 2020 werd gedaan dat geen ziekenhuis door de coronapandemie een negatief resultaat zal behalen. “Nu in februari 2022 is er nog geen duidelijkheid over het uiteindelijke resultaat dat Ikazia over 2020 mag verwachten”, aldus het ziekenhuis. “Als organisatie spreken wij de verwachting uit dat de toezegging van 2020 gestalte krijgt en aan Ikazia recht wordt gedaan voor de grote inspanningen die gedurende de covid-pandemie zijn geleverd.”

Tegenvallers op twee vlakken

Voor Ikazia pakt de gekozen methodiek voor de coronasteun voor de zorg slecht uit. Hierin werd uitgegaan van de productie zoals in 2019 tegen de prijzen die al wel waren afgesproken voor 2020. Ikazia had juist afgesproken om meer productie te draaien tegen een iets lager prijsniveau. Eind 2019 was ook een nieuw gebouw opgeleverd om dit mogelijk te maken. Hoewel de eerste twee maanden de ingezette strategie leek te bevestigen, viel door de pandemie de productie toch lager uit. Hierdoor kregen de resultaten van Ikazia op twee vlakken met tegenvallers te maken: een lagere productie en ook nog eens tegen een lagere prijs.

Elf ziekenhuizen

Even verderop heeft het Spijkenisse Medisch Centrum al wel succesvol een beroep gedaan op de hardheidsclausule. Hierdoor is er alsnog 347.550 euro extra compensatie vrijgekomen waar het ziekenhuis nog net zwarte cijfers kan schrijven. Ook het St Jansdal heeft eerder al met succes een beroep gedaan op de clausule en boekte ook een kleine winst. In totaal hebben voor 2020 elf ziekenhuis een beroep gedaan op de hardheidsclausule.

De regeling werkt overigens ook de andere kant op. Verzekeraars kunnen ziekenhuis die een bovengemiddeld resultaat hebben geboekt als gevolg van de reguliere steunregeling vragen om een deel weer terug te storten. Minstens twee ziekenhuizen hebben al geld opzij gezet om eventueel terug te boeken.

———–

Event: Masterclass Financieel management in de zorg

Tijdens dit event op 10, 11 mei en 1 juni doet u met colleges van topsprekers, actuele praktijkvoorbeelden en veel aansprekende cases in drie dagen belangrijke kennis en veel vaardigheden op om meer te halen uit uw eigen jaarrekening: Klik hier voor meer informatie en aanmelding.