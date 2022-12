Akkoord over redding Ikazia door banken en zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en de banken hebben een akkoord bereikt over de redding van Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Dat stond enkele maanden op de rand van een faillissement.

Foto: Ikazia

Zilveren Kruis, VGZ, CZ, Menzis en DSW geven Ikazia voor 2022, 2023 en 2024 hogere vergoedingen. Dat kost miljoenen euro’s, zegt Rik Riemens, ad interim lid van de raad van bestuur: “Wij verwachten bovendien dat de banken op basis van het herstelplan bereid zijn de huidige leningen voort te zetten.”

Faillissement dreigde voor Ikazia

Riemens: “We maakten ons de afgelopen maanden grote zorgen. Een faillissement dreigde. We zagen het banksaldo hard teruglopen. Het was echt kantje boord voor Ikazia. We zijn langs de afgrond gegaan.”

“Ik herinner me nog dat we met een groot aantal partijen aan tafel zaten en dat we er niet uitkwamen. Toen stond er iemand op en zei: ‘Dames en heren. We kunnen nog uren doorpraten, maar het is vijf voor twaalf. We moeten wat doen!’ En dat gebeurde gelukkig.”

Onvoldoende covidcompensatie

Ikazia kwam afgelopen zomer onverwacht in de financiële problemen, omdat het te weinig vergoeding voor covidzorg in 2020 ontving. Door nieuwbouw in 2019 stelde de commissie Hardheidsclausule een zeer ongunstige vergelijking vast voor compensatie van de coronakosten. De trotse nummer 1 van de BDO-benchmark in 2019 viel van zijn voetstuk en kwam daardoor in acute geldproblemen.

Verpleegafdeling moet dicht

De zorgverzekeraars en banken eisen van Ikazia ook maatregelen. Er moet een verpleegafdeling dicht en de IC wordt verkleind van twaalf naar een flexibele acht à twaalf units. Dit raakt ongeveer 40 fte’s. “Die kunnen voor een groot deel naar een andere afdeling”, aldus Riemens. Ze moeten dan van specialisme switchen. Bovendien gaat Ikazia miljoenen euro’s per jaar besparen met onder andere reductie van het ziekteverzuim en door scherper in te kopen.

Met terugwerkende kracht

De kapitaalsimpuls en hogere vergoedingen van de zorgverzekeraars gaan met terugwerkende kracht tot 1 januari dit jaar in. Riemens: “Eigenlijk is het met terugwerkende kracht een meerjarencontract. Dit is uniek. Het reddingsplan betekent dat Ikazia al dit jaar een gezonde winst gaat maken van enkele miljoenen euro’s. Doel is om vanaf volgend jaar een stabiel resultaat te halen van ongeveer 4 miljoen euro per jaar.”

Lees ook op Zorgvisie het interview met Riemens: ‘Als we hadden gewacht op de commissie Hardheidsclausule waren we failliet gegaan.’