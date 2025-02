Nederlanders leven langer, maar aantal gezonde jaren neemt af

De als gezond ervaren levensverwachting is in Nederland sinds 2011 afgenomen met drie jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het European Institute of Public Administration (EIPA), in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Beeld: Oakozhan/Getty Images/iStock

De internationale benchmark-studie naar de prestaties van nationale gezondheidsstelsels is de vierde in een serie die het EIPA uitvoert in samenwerking met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse zaken.

Gezonde levensjaren

Wat opvalt in het rapport is dat terwijl de gemiddelde levensverwachting in Nederland sinds 2010 (langzaam) is blijven stijgen, het gemiddelde aantal gezonde levensjaren flink afnam – van 61,5 naar 58,5 jaar tussen 2010 en 2022, een teruggang van 4,9 procent. Nederland is daar niet alleen in: 14 andere Europese landen zien de gemiddeld verwachte gezonde levensjaren omlaag gaan, waarvan Noorwegen de kroon spant: van 75,1 naar 67,4 jaren, wat een teruggang betekent van meer dan 10 procent.

Gezondheidsklachten

Over de vraag waar die terugval door komt blijkt het rapport op de vlakte. Er wordt gesuggereerd dat de economische crisis die volgde op de kredietcrisis van 2008 verantwoordelijk is voor een terugval, terwijl natuurlijk ook de Covid-crisis van 2020-21 verantwoordelijk is geweest voor sterfte. Maar gezien de vergelijkbare ontwikkeling in andere – meest rijke – Europese landen lijkt hier ook een effect mee te spelen dat gezondheidsklachten eerder gesignaleerd worden.

Obesitas

Het rapport dat Nederland op het gebied van obesitas, rookgedrag en drinkgedrag Europees goed scoort. Van die drie is alleen het percentage gerapporteerde obesitas stijgende met een niveau van 14,1 procent in 2019, wat flink onder het Europees gemiddelde (17,6 procent) ligt.

Onderwijsniveau

Als het gaat om de gezondheidsverschillen tussen verschillende onderdelen van de bevolking blijkt in Nederland het onderwijsniveau een belangrijke indicatie voor de mate waarin burgers hun gezondheid als goed of slecht ervaren. Voor Nederlanders met een hoog opleidingsniveau geldt dat 78,2 procent een goede gezondheid rapporteert, voor Nederlanders met een laag opleidingsniveau is dat 57,1 procent.