Netwerk van kankerzorgcentra beoogt gelijke toegang kankerzorg voor alle Europese inwoners

Er moeten meer Europese kankerzorgcentra komen die zorg bieden op basis van de meest recente inzichten, onderzoek en richtlijnen. “Dergelijke centra zijn momenteel nog te ongelijk verspreid over Europa waardoor niet elke kankerpatiënt een gelijke kans op genezing of overleving heeft”, aldus onderzoek van het EUHealthSupport Consortium, geleid door het Nivel in Utrecht.

In het EUHealthSupport Consortium werkt het Nivel samen met Europese partnerinstituten om de Europese Commissie te ondersteunen op verschillende beleidsterreinen. Een van de activiteiten is de ondersteuning van de Europese missie tegen kanker.

Kankerzorg

Een onafhankelijke commissie van internationale experts (Cancer Mission Board) bepleit daarom een Europees netwerk op te zetten. Het gaat dan om centra die kankerzorg van hoge kwaliteit bieden. Dit geeft alle Europese inwoners dezelfde kansen wanneer zij kanker krijgen.

Netwerk

Uit een quickscan van het Nivel blijkt dat in vrijwel alle Europese lidstaten minimaal één centrum is dat deel zou kunnen uitmaken van het beoogde netwerk. Wel zijn in de meeste landen nog maar weinig van dergelijke centra. De meeste zijn alleen in enkele grote steden te vinden.

Goede infrastructuur

Een volgende stap is de landelijke infrastructuren optimaliseren en integreren in Europees netwerk. De EC gaat daarvoor samen met de lidstaten kijken hoe zelf een goede infrastructuur is op te zetten. Vervolgens wil de EC deze landelijke structuren in een Europees netwerk integreren.