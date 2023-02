NFZ ontwikkelt tool die apothekers zoektijd in contracten moet besparen

De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) introduceert een Virtuele Assistent. Deze digitale tool moet de bijna zeshonderd NFZ-apothekers snel inzicht geven in de informatie die is opgenomen in de verschillende farmaciecontracten. “Dit helpt apothekers en assistenten aan de balie om klanten snel en correct te informeren”, aldus NFZ.