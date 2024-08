NHG herziet richtlijn voor pijnbestrijding bij plaatsen spiraal

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gaat de richtlijnen voor pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal opnieuw bekijken. De herziening komt nadat het NHG eerder deze week had aangegeven de richtlijn juist niet aan te passen. De berichtgeving hierover heeft “veel losgemaakt de afgelopen dagen”, wat heeft geleid tot het plannen van een herziening, aldus een woordvoerder van NHG.

“Wij kunnen nog niet concreet zeggen wanneer de herziening dan afgerond zal zijn en kunnen ook nog geen uitspraken doen wat de wijzigingen zijn. Maar pijnbestrijding van het plaatsen van een spiraal is een van de onderwerpen waar opnieuw naar gekeken gaat worden”, aldus NHG.

Kritiek

Dit voorjaar kwam er kritiek op de procedure bij het plaatsen van een spiraal, omdat sommige vrouwen ernstige pijn ervaren als deze wordt ingebracht. Momenteel raadt de Nederlandse richtlijn alleen naproxen en paracetamol aan als pijnbestrijding. Deze maand paste de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC de richtlijn aan, waarbij ook bepaalde gels of sprays mogen worden gebruikt om de pijn te verzachten.

In april uitte Ava, de Nederlandse cliëntenbelangenorganisatie voor anticonceptie en abortus, al kritiek op de Nederlandse richtlijn. In een opinie in de Volkskrant wees de organisatie erop dat naproxen en paracetamol “slechts beperkt effectief zijn”. (ANP)