Nieuw BIG-register moet in 2026 klaar zijn

Er komt een nieuw BIG-register. Uitvoeringsorganisatie CIBG is van de zomer al begonnen met de bouw. Het nieuwe systeem moet in 2026 klaar zijn. Dat schrijft demissionair minister Ernst Kuipers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer .

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) regelt dat de uitoefenaars van bepaalde beroepen zich moeten registreren. Dat geldt voor onder andere apothekers, artsen, verloskundigen, psychotherapeuten en verpleegkundigen. In totaal staan er meer dan 350 duizend zorgverleners in het BIG-register.

Duurzame oplossing

Het huidige register maakt sinds 2007 gebruik van het informatiesysteem ZORRO. Het CIBG heeft het systeem in 2019 doorgelicht. Daarbij is geconstateerd dat het huidige systeem over de houdbaarheidsdatum is. Modernisering van het oude systeem biedt geen duurzame oplossing. Daarom is besloten een nieuw systeem voor het BIG-register te bouwen, laat minister Kuipers weten.

Europese regelgeving

Het nieuwe systeem voor het BIG-register moet naast de Wet BIG ook aansluiten bij Europese wet- en regelgeving, zoals de Single Digital Gateway (SDG). Op grond hiervan moeten burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie krijgen. Dit geldt ook voor toegang tot het BIG-register.

Nieuwe beroepen

Daarnaast moet het systeem zodanig worden ingericht dat het gemakkelijk kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe beroepen en voorbehouden handelingen. Zo moet het nieuwe register ook passen bij de voorgenomen doorontwikkeling van de Wet BIG zelf. Daarover gaat de Gezondheidsraad komend jaar adviseren. “Met de investeringen die we de komende tijd gaan doen, bouwen we aan een toekomstbestendig, klantvriendelijk en duurzaam systeem, zodat onze zorgverleners en burgers kunnen blijven vertrouwen op het BIG-register”, aldus de minister.

Het nieuwe systeem zal in drie delen opgeleverd worden, waarbij de verwachting is dat het gehele project in 2026 gereed zal zijn. Omdat het project meer gaat kosten dan 5 miljoen euro zal het ook worden voorgelegd aan het Adviescollege ICT-toetsing.