Nieuw lid raad van toezicht bij ZorgAccent

Sinds 1 oktober is Ine van Son lid van de raad van toezicht van ZorgAccent.

Van Son neemt plaats in de commissie kwaliteit en veiligheid.

Ine van Son

Van Son is in het dagelijkse leven werkzaam als directeur-bestuurder van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO.) Daarnaast is zij lid van het bestuur van Salland United en bestuurlijke trekker van de pijlers Juiste Zorg op de Juiste Plek en digitalisering, lid Bestuurs advies commissie bekostiging bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling, lid van het bestuurlijk ROAZ regio IJsselland Zwolle en lid van huisartsenzorg adviesraad Pharmapartners.