Nieuw lid raad van toezicht GGZ Oost Brabant

Kroese is een ervaren zorgbestuurder en -toezichthouder, met een achtergrond in het bedrijfsleven. Hij heeft functies bekleed als bestuurder en toezichthouder in de medisch-specialistische zorg, ggz, vvt en Beschermd wonen bij onder andere Máxima Medisch Centrum, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Zorggroep Elde Maasduinen en ggz-organisatie Vincent van Gogh.

Kroese is nu nog lid van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis in Haarlem/Hoofddorp. Daarnaast is hij toezichthouder bij de thuiszorgorganisatie Santé Partners. Financiën, huisvesting, ict en innovatie in de zorg zijn in zijn carrière steeds belangrijke aandachtsgebieden geweest.

Kroese: “GGZ Oost Brabant is een prachtige organisatie; ik heb enorm veel zin om met mijn nieuwe collega-toezichthouders een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendige ggz-zorg in onze regio”.

Hij volgt Han van Wijk op die na twee termijnen (acht jaar) als lid van de raad van toezicht per 1 januari 2025 afscheid neemt.