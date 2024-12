Nieuw lid raad van toezicht Zonnehuisgroep Amstelland

De raad van toezicht van Zonnehuisgroep Amstelland heeft per 1 januari Yolande van der Linden benoemd als lid raad van toezicht. Ze krijgt de portefeuille kwaliteit, personeel en veiligheid.

Sinds 2019 is Van der Linden directeur HR van Amsterdam UMC. Zij is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Amsterdam UMC. Met haar bestuurskundige en HR-achtergrond werkt zij aan vraagstukken die gaan over het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Yolande van der Linden

Van der Linden: “Ik vind het fascinerend om mensen en organisaties te zien veranderen en in het werk ga ik altijd uit van een positieve grondhouding. Wat kan er wel, hoe kunnen we het mogelijk maken? Mijn expertise en ervaring wil ik inzetten voor het realiseren van de doelstellingen van Zonnehuisgroep Amstelland”

Zonnehuisgroep Amstelland

Zonnehuisgroep Amstelland biedt alle vormen van ouderenzorg: van wijkverpleging en dagbesteding tot intensieve herstel- en verpleeghuiszorg in Amstelveen, Amsterdam-Zuid, Ouder-Amstel en De Ronde Venen. De organisatie ondersteunt al meer dan 100 jaar ouderen met zorg activiteiten, behandelingen en een fijne veilige plek als het thuis niet meer gaat.