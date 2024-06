Nieuw lid voor raad van toezicht Stichting PVP

Necibe Kinik, psycholoog en bestuurder bij Balans GGZ in Haarlem zal per 1 juni 2024 toetreden tot de raad van toezicht van Stichting PVP, patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz. Zij volgt Erik van Duijn op die na twee termijnen afscheid neemt.

Kinik, werkzaam als GZ-psycholoog en bestuurder van Balans GGZ, studeerde af aan de Universiteit Utrecht in 2011. Binnen de raad van toezicht combineert Necibe Kinik binnen haar portefeuille het ggz-behandelperspectief met het ggz-cliëntenperspectief.

Betekenid

Daarnaast neemt ze het initiatief om “woorden en betekenis te geven” aan signalen van cliënten met een bi-culturele of niet-westerse achtergrond. Zij zegt hierover: “Ik zet me graag in voor Stichting PVP als rvt-lid omdat ik geloof in het versterken van de stem van cliënten en het bevorderen van hun rechten en welzijn in de zorg.”

Stichting PVP vindt dat de rechten van ggz-cliënten altijd en vanzelfsprekend de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, net als de bescherming daarvan. Pvp’s helpen ggz-cliënten die met verplichte zorg te maken krijgen of te maken kunnen krijgen.