Nieuwe bestuurder bij GGZ Brabant

De raad van toezicht van GGZ WNB, met locaties in West-Brabant, heeft Jasper Schetters (48) per 1 februari volgend jaar benoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij volgt Els Govers op en gaat dan samen met Quirijn Lok het bestuur vormen van GGZ WNB.

Schetters heeft ervaring als psychiater in zowel zorg- als managementfuncties. In 2008 liep hij stage bij GGZ WNB tijdens zijn opleiding tot psychiater. Hij is momenteel werkzaam bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en Fivoor. Schetters heeft daar twee nieuwe klinieken opgezet.