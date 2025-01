Nieuwe bestuurder Norschoten

Ouderenzorgorganisatie Norschoten heeft een nieuwe bestuurder: Ilja Ezinga. Dat heeft de instelling voor complexe zorg voor ouderen met vestigingen in Gelderland laten weten.

Na zijn studie bedrijfskunde begon Ezinga als adviseur bij KPMG. Vanaf dag één richtte hij zich op de sociale sector en heeft ervaring in de ouderen-, jeugd-, gehandicapten- en de verslavingszorg. Na verschillende management- en directierollen bij ’s Heeren Loo en Pluryn brengt hij zijn expertise nu in bij Norschoten.

“Alleen door samen te werken kunnen we het zorglandschap écht verbeteren”, aldus de nieuwe bestuurder. “Voor mij staat de waarde van elk leven centraal, ongeacht leeftijd, gezondheid of situatie.” Hij benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak met professionals, organisaties, familie van cliënten én bewoners in de wijken.