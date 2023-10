Nieuwe bestuurder voor branchevereniging zorg-ict

Bosboom (49) is operationeel directeur van RVC Medical IT en is sinds 1999 actief in de Nederlandse zorg-ICT. Ze startte haar carrière als projectleider van softwareimplementatieprojecten. In de jaren daarna heeft zij verschillende functies vervuld zoals projectmanager, afdelingsmanager en verandermanager in verschillende branches). Sinds 2017 werk zij bij RVC Medical IT.

Bij OIZ zijn 70 organisaties aangesloten. Het huidige bestuur bestaat nu uit voorzitter Eddy van de Werken (Centric), vicevoorzitter Robert van Wijk (FarmedVisie), penningmeester Wijnand Weerdenburg (Weerdenburg Projectmanagement & Advies), Yvonne Hoogendoorn (SecuMailer) en Monique Bosboom (RVC Medical IT).