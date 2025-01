Nieuwe commissaris Prinses Máxima Centrum

Enklaar is Chief Operations Officer (COO) bij adviesbureau Deloitte Nederland. Zij richt zich daar onder andere op de business-aansturing, innovatie en financiën.

Rokus van Iperen, voorzitter van de raad van commissarissen: “Het Prinses Máxima Centrum is een toonaangevend onderzoeksziekenhuis, dat in de frontlinie werkt van onderzoek naar nieuwe diagnose- en behandelmethoden en ontwikkeling van geneesmiddelen in de kinderoncologie. Enklaar brengt uitgebreide kennis en ervaring mee in de gezondheidssector, waarin data-analyse en AI een steeds belangrijkere rol spelen.”

Enklaar volgt Barbara Fransen op, die betrokken was bij de totstandkoming van Prinses Máxima Centrum. Enklaar heeft bij diverse adviesorganisaties gewerkt met als specialisatie fusies en overnames, voornamelijk in de gezondheidszorg. Ook was zij acht jaar lang lid van de raad van toezicht bij de Noordwest Ziekenhuisgroep.

De raad van commissarissen van het Prinses Máxima Centrum bestaat per 1 januari 2025 uit Rokus van Iperen (voorzitter), Houke Klomp (vicevoorzitter a.i.), Kees Buijsrogge, Johan van der Werf, Tjahny Bercx en Dagmar Enklaar.