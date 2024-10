Nieuwe directeur-bestuurder van Cliëntenbelang Amsterdam

De toenemende ongelijkheid in Nederland, en haar eigen stad Amsterdam, doet van Vliet heel bewust kiezen om zich dichterbij huis hard te maken voor het welzijn van de meest kwetsbaren.

Lindy van Vliet

Van Vliet zet zich al haar hele loopbaan in voor een meer duurzame en inclusieve samenleving, tot nu toe voornamelijk in lage inkomenslanden in Azië, Afrika en Latijns -Amerika. Zij begon haar loopbaan als pleitbezorger en werkte in verschillende functies bij Oxfam Novib, waar zij onder andere een investeringsfonds voor ondernemers in Afrika en Azië opzette.

De afgelopen zeven jaar was zij directeur Kennis bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. Zij was daar verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële resultaten van de onderzoeks-, advies- en trainingsprojecten van de organisatie.



Van Vliet: “Ik heb gezien hoe veerkrachtig een mens is, zelfs in de aller moeilijkste omstandigheden. Maar niemand redt het alleen. Het is van het grootste belang dat we samen opstaan voor ieders recht op een waardig bestaan in Amsterdam en omstreken.”