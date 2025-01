Nieuwe directeur bij kenniscentrum Phrenos

Stringer is al jarenlang actief in de specialistische ggz, met een focus op kennisdeling en innovatie en heeft ruime ervaring in zowel de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg als op het gebied van onderzoek.

Barbara Stringer

Stringer begon haar loopbaan als psychiatrisch verpleegkundige, waarna ze zich verder ontwikkelde als onderzoeker en coördinator. Ze speelde een sleutelrol bij het ontwikkelen van innovatieve zorgmethoden, zoals de methode De eerste 5 minuten bij GGz inGeest, waarmee separaties aanzienlijk werden verminderd. Deze aanpak leverde GGz inGeest later de prestigieuze High & Intensive Care Award op.

In haar vorige functie als coördinator en onderzoeker bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) was Barbara verantwoordelijk voor het begeleiden van vastgelopen casuïstiek in de (jeugd)ggz, (gesloten)jeugdzorg en de verstandelijk gehandicapten sector. Ze werkte tevens lange tijd in verschillende functies bij GGz inGeest. Daar heeft ze ook haar promotie-onderzoek gedaan naar een Collaborative Care Programma voor mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, waarvoor ze in 2014 de Anna Reynvaan prijs ontving.

“Barbara Stringer is een echte hersteldenker, en daarmee een aanwinst voor Kenniscentrum Phrenos,” aldus Lara de Brito, voorzitter raad van bestuur van Phrenos. Barbara Stringer deelt de visie van Phrenos: een onvoorwaardelijk vertrouwen in de herstelkracht van mensen. Met haar veelzijdige ervaring en verbindende aanpak wil ze de kennisontwikkeling binnen Phrenos, in samenwerking met de dertig aangesloten instellingen, verder versterken.