Roland Kip neemt vanaf 1 september afscheid van Stichting IZZ. Zijn opvolger is Jan-Luuk de Groot die hem vanaf die datum opvolgt.

Onder de leiding van Kip is onder meer het Preventieplan voor medewerkers in Zorg en Welzijn geïntroduceerd, dat gericht is op het terugdringen van verzuim en ongewenst verloop.

“Roland Kip was in 2021 de initiatiefnemer van het ‘Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn”, zegt Radboud Quik, voorzitter van het bestuur.

Zijn opvolger Jan-Luuk de Groot werkte eerder bij Zorgverzekeraars Univé en VGZ. Daarna was hij zelfstandig adviseur en toezichthouder.