Nieuwe directeur Zorg bij Daelzicht

Hij maakt daarmee de directie compleet naast Anouk Wagemans (directeur Zorg) en Bart Janssen (directeur Financiën).

Dave van Soest

Dave begon 23 jaar geleden zijn carrière als leidinggevende bij Daelzicht. Daarna heeft hij bij verschillende zorgorganisaties in verschillende functies gewerkt. In de afgelopen acht jaar was hij clustermanager bij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

Van Soest: “Het geeft me een fantastisch gevoel terug te keren en me in te zetten om het leven van de bewoners en deelnemers bij Daelzicht zo fijn mogelijk te maken. Ik verheug me op de kennismaking met de bewoners, deelnemers en medewerkers, ben benieuwd naar de verhalen, successen en uitdagingen en kijk uit naar een prettige samenwerking met de medewerkers, ouders, familieleden en vrijwilligers.”