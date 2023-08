Nieuwe huisartsenpraktijk Zwolle is opgericht door Zilveren Kruis, gemeente en huisartsen

De taskforce staat onder leiding van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Huisartsentekorten

In de kernregio’s slaan Zilveren Kruis, gemeenten en huisartsen de handen ineen om oplossingen te vinden voor de huisartsentekorten. Wat Zwolle betreft, hebben de gemeente, huisartsenvereniging Regio Zwolle en regio-organisatie Medrie een taskforce opgezet die in juni resulteerde in een loket waar huisartsen in Zwolle met al hun vragen terecht kunnen. Nu is er dus een fysieke huisartsenpraktijk, “Hanzehart“, bij gekomen. Dat is ook precies het doel van Zilveren Kruis, zo liet zorginkoper Sander van Bochove in een interview met DeStentor weten.

Co-med

De problemen in Zwolle verergerden toen medewerkers van huisartsenpraktijk deBolleBieste op 1 januari 2023 gezamenlijk opstapten. Naar eigen zeggen uit ontevredenheid over de werkomstandigheden. De praktijk was sinds 1 juli 2022 overgenomen door de commerciële huisartsenketen Co-Med. Veel huisartsenpraktijken in Zwolle zitten momenteel overvol en nemen geen nieuwe patiënten aan.

Hanzehart

Rond diezelfde tijd begonnen vier jonge huisartsen samen met “een enthousiast team” met de voorbereidingen voor het starten van een eigen praktijk. Ze kregen hierbij hulp van de taskforce. De vier huisartsen beginnen als nulpraktijk en werken in het begin nog met een lage bezetting. Elke huisarts zal een a twee dagen per week aanwezig zijn. Als de praktijk voldoende is gegroeid willen de huisartsen in duo’s gaan werken.