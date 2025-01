Nieuwe leden raad van toezicht Pieter van Foreest

Marco van Alderwegen en Thomas Laffree zijn benoemd als toezichthouders bij Pieter van Foreest. Van Alderwegen is benoemd per 1 januari en volgt Pancras Hogendoorn op met de portefeuille kwaliteit en veiligheid. Laffree gaat 1 april aan de slag en volgt Monique Vogelzang (financiën en vastgoed) op, die per 1 juli 2025 zal aftreden.

Met de benoeming van Van Alderwegen haalt Pieter van Foreest grote kennis en ervaring in huis op het gebied van de vvt, aldus de woordvoeder. Hij is zijn loopbaan gestart als verpleegkundige en heeft meerdere functies gehad binnen de ouderenzorg, zowel regionaal als landelijk (branchevereniging).

Van Alderwegen heeft onder andere gewerkt als regiodirecteur bij Vierstroom, als bestuurder bij Zonnehuisgroep en is momenteel interim-bestuurder bij InteraktContour. Hij is medeoprichter van Coörporatie De Samentafel. Daarnaast was hij toezichthouder in de eerstelijnsgezondheidszorg bij Stichting Sprong, Korte Akkeren en Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ).

Laffree werkt als directeur in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en heeft een grote financiële expertise en bestuurlijke ervaring in het bankwezen, bedrijfsleven en de zorg. Zo is hij onder andere werkzaam geweest bij Van Lanschot Kempen en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Bij het Erasmus MC was hij eerder directeur Marktstrategie & Zorgfinanciering.