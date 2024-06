Nieuwe medicijnen komen minder snel bij patiënt terecht

Het duurt steeds langer voordat patiënten nieuwe medicijnen kunnen gebruiken nadat die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Volgens een jaarlijks overzicht van het gespecialiseerde bedrijf IQVIA is de gemiddelde ‘wachttijd’ in Nederland vorig jaar opgelopen van 328 dagen naar 404 dagen. Nederland is daarmee nog wel sneller dan het Europees gemiddelde. Dat staat nu op 531 dagen, twee weken langer dan vorig jaar.