Nieuwe polikliniek cardiologie moet wachttijd verkorten in regio Maastricht

Doel is om de wachttijd voor een eerste bezoek aan de cardioloog zo te verkorten naar maximaal drie werkdagen. De nieuwe werkwijze gaat in op 15 oktober.

Wachttijd verkort

De cardioloog bij wie de patiënten in de Annadal Kliniek in consult gaan, is in dienst van het Maasticht UMC+ (MUMC+), maar wordt gedetacheerd naar de Annadal Kliniek. Door kleinschaligheid en efficiënte processen kan de wachttijd bij Annadal Kliniek worden teruggebracht naar maximaal drie werkdagen ten opzichte van twee weken in het MUMC+.

Ook zijn afspraken gemaakt over een verbeterde terugkoppeling naar de huisarts van de patiënt, die in veel gevallen de behandeling van de patiënt weer overneemt na de diagnose door de cardioloog.

Derdelijnszorg

De voorzieningen binnen Annadal Kliniek zijn gericht op het behandelen van veertig cardiologische patiënten per week, met later een mogelijke groei naar zeventig tot tachtig patiënten per week. Hiermee ontstaat ruimte in het Hart+Vaat Centrum van het MUMC+ die wordt benut voor de uitbreiding van de derdelijnszorg. Dat is gelijk in het voordeel van patiënten die naar het MUMC+ worden doorverwezen voor aanvullende diagnostiek of een complexe aandoening.