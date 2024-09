Nieuwe polikliniek endometriose geopend door Koningin Máxima

Koningin Máxima heeft de nieuwe polikliniek van de Nederlandse Endometriose Kliniek (NEK) in het Reinier de Graaf ziekenhuis vandaag geopend. De polikliniek bij de hoofdlocatie in Delft is gerealiseerd om aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen.

Doel is om vrouwen weer een hoge kwaliteit van leven te geven en de zorgachterstand op dit vlak in te halen. Ook draagt de NEK effectief bij aan het vergroten van de bekendheid over deze ziekte.

Symposium

Voorafgaand aan de officiële opening vond een symposium plaats over de impact van endometriose op het leven van patiënten en de maatschappij. De Koningin was hierbij aanwezig. Vervolgens ging zij in gesprek met zorgprofessionals en patiënten.

Hooggespecialiseerde zorg

Sinds de start van de NEK in april 2023 in Behandelcentrum Voorburg van het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn ruim tweeduizend patiënten met endometriose met succes behandeld. “Een zo vroeg mogelijke diagnose is essentieel om ernstig verloop van de ziekte te voorkomen”, zegt Noor Paridaans, gynaecoloog van de NEK.

“Binnen onze kliniek hebben alle gynaecologen zich toegelegd op de behandeling van patiënten met ernstige endometriose. Hierdoor kunnen we snel de juiste diagnose stellen en hen hooggespecialiseerde, innovatieve zorg bieden. Dat doen we vanuit een multidisciplinair team met verschillende medisch specialisten, paramedici en ondersteuners.”

Luister hier de Voorzorg-podcast met Carina Hilders en gynaecoloog Noor Paridaans over de komst van de Nederlandse Endometriose Kliniek naar het Reinier de Graaf ziekenhuis.