Nieuwe techniek bij darmoperaties zorgt voor minder complicaties

In acht Nederlandse ziekenhuizen is, onder leiding van het LUMC, een speciale kleurstof gebruikt tijdens darmoperaties. Deze techniek vermindert het risico op complicaties.

Bij darmoperaties bestaat een risico op naadlekkages, een complicatie die kan leiden tot heroperaties, langere ziekenhuisopnames en meer gezondheidsproblemen voor de patiënt. Met de nieuwe kleurstof verminderen deze complicaties met meer dan 6 procent. Op het totale aantal patiënten komt 6 procent minder naadlekkages neer op 450 patiënten per jaar. De gevolgen van een naadlekkage zijn: heroperaties, stoma’s en een langere hersteltijd.

Kleurstof

Tijdens de operatie wordt de kleurstof indocyanine groen via een infuus toegediend. Met behulp van een speciale camera die nabij-infraroodlicht gebruikt, kunnen chirurgen direct zien welke delen van de darm goed doorbloed zijn. Dit helpt hen om beter te beslissen waar de darmaansluiting moet worden gemaakt, waardoor het risico op lekkages wordt verminderd.

Andere disciplines

De methode is veilig gebleken; patiënten ervaren geen negatieve bijwerkingen van de kleurstof, die binnen enkele minuten uit het bloed verdwijnt. De kleurstof wordt al geruime tijd in andere medische disciplines, zoals bij oogheelkunde, gebruikt.

Richtlijn

Het LUMC werkt momenteel aan de implementatie van deze techniek in de standaardprocedures voor operaties in de regio Leiden-Den Haag en streeft ernaar om deze op te nemen in de Nederlandse richtlijn.

Studie

In 2023 kregen ongeveer twaalfduizend mensen in Nederland de diagnose darmkanker, van wie een groot deel een operatie moest ondergaan. Bij bijna duizend patiënten is aangetoond dat de nieuwe techniek veiliger en kosteneffectief is.