Nieuwe toegangsroute voor zeldzame, dure medicijnen

Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op haar website. ZN maakt de ODAP-pilot financieel mogelijk. ODAP is bedoeld om ‘weesgeneesmiddelen’ – nieuwe veelbelovende maar dure niet-oncologische geneesmiddelen – sneller beschikbaar te maken voor patiënten. Het zal gaan om een zeer kleine categorie weesgeneesmiddelen, hooguit enkele per jaar voor een paar honderd patiënten.

Gepast gebruik

Arts-onderzoekers van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen stellen een protocol op met criteria voor het starten, stoppen en effect van een geneesmiddel. Zo wordt gepast gebruik direct aan het begin van de behandeling gerealiseerd. Het idee bij ODAP is dat met de fabrikant wordt afgesproken om het medicijn bij de start van de behandeling kosteloos beschikbaar te stellen. Pas als voor de patiënt is aangetoond dat het medicijn effect heeft, neemt de zorgverzekeraar voor die individuele patiënt de vergoeding over. Zorgverzekeraars en de fabrikant komen een financieel arrangement overeen voor de verschillende fasen van het ODAP-traject. Na een aantal jaren wordt de balans opgemaakt of voor de hele groep patiënten de vergoeding vanuit het basispakket gaat gelden.