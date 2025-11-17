Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe toezichthouder bij Landelijk Centrum Seksueel Geweld

,

Monique Schippers, algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, treedt per 1 januari 2026 toe tot de raad van toezicht van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld.

Schippers werkte eerder onder andere als directeur in het Nederlandse gevangeniswezen en bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), onder meer als inspecteur en als directeur ggz en forensische zorg. In deze verschillende rollen was zij volgens het Landelijk Centrum Seksueel Geweld betrokken bij thema’s als daderschap, slachtofferschap, intergenerationele overdracht van trauma en geweld, en de noodzaak om beleid, praktijk en toezicht telkens te verbinden aan de behoeften van de mensen om wie het gaat.

Signalering

Schippers: “Vanuit mijn huidige rol als algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming zie ik de noodzaak van (vroeg)signalering, duiding en aanpak van seksueel geweld, aangezien dit een factor is die helaas vaak raakt aan de onveiligheid binnen gezinnen.”

Schippers volgt Janet van Bavel op. 

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaVolksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:06 Nieuwe toezichthouder bij Landelijk Centrum Seksueel Geweld
9:14 Möller benoemd als lid raad van toezicht Stichting Sint Anna
14 nov 2025 Nieuwe toezichthouder Carintreggeland
14 nov 2025 Nieuwe bestuurder Stichting Zorgorganisatie NIKO
13 nov 2025 VWS verwelkomt nieuwe manager langdurige zorg

Reader Interactions

Reacties