Nieuwe toezichthouder bij Landelijk Centrum Seksueel Geweld

Schippers werkte eerder onder andere als directeur in het Nederlandse gevangeniswezen en bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), onder meer als inspecteur en als directeur ggz en forensische zorg. In deze verschillende rollen was zij volgens het Landelijk Centrum Seksueel Geweld betrokken bij thema’s als daderschap, slachtofferschap, intergenerationele overdracht van trauma en geweld, en de noodzaak om beleid, praktijk en toezicht telkens te verbinden aan de behoeften van de mensen om wie het gaat.

Signalering

Schippers: “Vanuit mijn huidige rol als algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming zie ik de noodzaak van (vroeg)signalering, duiding en aanpak van seksueel geweld, aangezien dit een factor is die helaas vaak raakt aan de onveiligheid binnen gezinnen.”

Schippers volgt Janet van Bavel op.