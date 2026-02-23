Nieuwe zorgministers willen sector spreken voordat ze besluiten nemen

Zorgministers Sophie Hermans en Mirjam Sterk willen met de zorgsector praten voordat ze besluiten nemen over bezuinigingen. VVD-minister Hermans hoopt daar de oplossingen te horen om de bezuinigingen samen te laten gaan met een kwaliteitsverbetering.

Hermans zei dat bezuinigingen moeten samengaan met een efficiënter ingerichte zorgsector waardoor de kwaliteit juist omhooggaat. Dat stond ook in het coalitieakkoord. In de doorrekening van de plannen van het Centraal Planbureau stond dat bezuinigingen niet automatisch tot efficiëntie leiden en dat het waarschijnlijk is dat de kwaliteit juist slechter wordt.

Gesprekken en bezuinigingen

“Juist hierom zijn gesprekken met partijen in de zorg van het allergrootste belang. Waar zie je mogelijkheden om dingen anders te doen die ook helpen om bezuinigingen voor elkaar te krijgen en die ervoor zorgen dat je kwaliteit van zorg blijft bieden”, zei Hermans na de overdracht op het ministerie met haar voorganger.

CDA-minister Sterk noemde de gesprekken belangrijk, maar wil niet te lang wachten met de besluiten. “Een aantal maatregelen vraagt ook dat we die snel moeten gaan nemen. Dat zal in een tijdsbestek van enkele maanden moeten zijn.”

Twee ministers

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had in het vorige kabinet een minister en twee staatssecretarissen, maar gaat nu verder met twee ministers. Zij verwachten veel gesprekken met oppositiepartijen te moeten voeren om een meerderheid voor de bezuinigingen te krijgen.

Hermans en Sterk wilden nog niet vooruitlopen op mogelijk te vormen meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer. Sterk wilde inhoudelijk ook nog niet ingaan op plannen van de oppositie, ze zei dat ze eerst in gesprek wil. (ANP)