Nieuwe toezichthouder bij Viersprong

Per 1 januari heeft de raad van toezicht van ggz-instelling de Viersprong Marco Verheul benoemd als vijfde lid. Verheul was van 2019 tot en met 2023 al bestuurder in de ggz en is momenteel bestuurder in de ouderenzorg in Den Bosch.

Verheul: “Met mijn bestuurlijke ervaring in de ggz, ben ik bekend met de uitdagende context waarbinnen de Viersprong actief is. In de komende jaren zal de zorgvraag groeien en complexer worden. Het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg zal niet meegroeien. Ik denk graag mee hoe de organisatie zich zal moeten ontwikkelen om een antwoord te kunnen geven op die situatie.”

Gezien zijn financiële achtergrond zal de focus liggen op de bedrijfsvoering, “maar wel met het uitgangspunt dat de kwaliteit van zorg voorop staat”, aldus Verheul: “Echte aandacht voor medewerkers zie ik hierbij als zeer belangrijk. Een medewerker die zich gezien en gehoord voelt, zal zich maximaal inzetten voor de Viersprong en haar cliënten”.

Verheul heeft na zijn opleiding tot registeraccountant aan de Nyenrode Business Universiteit gewerkt bij KPMG Accountants, Achmea en werd daarna directeur Financiën bij Cordaan en tot oktober 2023 was hij werkzaam als bestuurder van de Dimence Groep.

Momenteel is hij bestuurder bij stichting Van Neynsel, een stichting die wonen, zorg en welbevinden combineert voor ouderen in ‘s-Hertogenbosch en Vught. Daarnaast is hij toezichthouder bij Sensire en voor nog een paar maanden bij Malderburch.