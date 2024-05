Nieuwe tools helpen mensen met depressie bij herstel

Veel mensen met depressie ervaren weinig ondersteuning als het gaat om meedoen in de samenleving. Terwijl dat een belangrijk onderdeel is van het herstelproces. Het aanbod van informele zorg en herstelinitiatieven is daarbij lastig te vinden.

Pro Persona GGz, Ixta Noa, de Depressie Vereniging en het Radboudumc lanceren daarom de Herstelmaatjes en de Herstelwijzer. Daarmee krijgen mensen met depressie fysiek en online hulp bij het toewerken naar een betekenisvolle plek in de samenleving. Beide tools worden geëvalueerd in wetenschappelijk onderzoek.

Herstelwijzer

De Herstelwijzer maakt de weg naar informele zorg en herstelinitiatieven toegankelijker. Met een online tool kunnen mensen met depressie het herstelaanbod in hun regio bekijken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om herstelacademies, zelfregie- en herstelcentra, maar ook buurthuizen, cursussen gericht op zelfontwikkeling en lotgenotengroepen. Met het beantwoorden van een aantal vragen over de behoefte in het werken aan herstel komt een passend aanbod in beeld.

Herstelmaatjes

In het Herstelmaatjes-traject onderzoeken ervaringsdeskundige maatjes samen met de deelnemers welke stappen ze kunnen zetten om weer mee te doen, en ertoe te doen in de maatschappij. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo, maar wel met een gestructureerd traject en een persoonlijk herstelmaatje.