Nieuwe wet moet eind maken aan aanbesteding in jeugdzorg en Wmo

Gemeenten hoeven in de toekomst mogelijk niet meer te bekijken wie zorg het meest voordelig aanbiedt. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de ingewikkelde aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Na een akkoord in de ministerraad, is het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd.