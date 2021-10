Nivel en IVM verlengen samenwerking

Vanuit het convenant 2018 tot 2021 voerden beide organisaties jaarlijks al zo’n drie tot vijf projecten gezamenlijk uit, vaak ook samen met grote consortia. Het Nivel onderzoekt de structuur en het functioneren van de farmaceutische gezondheidszorg. Het IVM implementeert deze kennis vanuit de eigen expertise op het terrein van de farmaceutische zorg.

Therapietrouw

Zo is bijvoorbeeld het Make-It Consortium in het leven geroepen, dat proeftuinen begeleidt om de therapietrouw te bevorderen. In deze proeftuinen implementeren wetenschappers en medici verschillende inzichten die voortkomen uit onderzoek naar therapietrouw in de dagelijkse praktijk. Dit helpt patiënten om hun medicijnen volgens voorschrift in te nemen.

Nieuwe geneesmiddelen

Een mooi voorbeeld van de samenwerking is het promotietraject van Marloes Dankers (IVM). Zij doet onderzoek rondom nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld naar hoe zorgverleners kijken naar de toegevoegde waarde van nieuwe geneesmiddelen. In de nabije toekomst zijn meer samenwerkingsprojecten te verwachten om de farmaceutische zorg verder te optimaliseren.