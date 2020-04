Nivel: minder zorgmijders vanwege kosten zorg

Het percentage mensen dat afziet van zorg vanwege de kosten is in vier jaar gedaald van 16 naar 9%. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel .

Het ging hierbij om afzien van een doktersbezoek, een medisch onderzoek of een behandeling met medicijnen. De daling vond vooral plaats in de jaren 2016-2018. In 2019 was er weer sprake van een lichte stijging.

Medisch specialist

Bij het bekijken van de wachttijd voor een medisch specialist wijst het Nivel-onderzoek uit dat deze in 2019 vergelijkbaar was met voorgaande jaren.

De data zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit 2016, 2017, 2018 en 2019.